В Одессе сотрудники ТЦК вызвали скорую и попытались мобилизовать медиков

В Одессе сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) попытались мобилизовать работников скорой помощи, которую они вызвали в военкомат. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что теперь медиков, которые приехали по вызову в ТЦК, не выпускают из военкомата. К нему также приехали еще несколько машин скорой, работники которой выступили против происходящего с их коллегами и в знак протеста включили сирены.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщал, что власти Украины решили мобилизовать сотрудников Государственной службы республики по чрезвычайным ситуациям. Подобное решение он назвал абсолютно безумным, подчеркнув, что в случае мобилизации спасателей выполнять их работу и тушить пожары будет некому.