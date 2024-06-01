На Украине решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

Гончаренко: власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по ЧС

Власти Украины приняли решение мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в России в перечень террористов и экстремистов) в Telegram.

«Власти решили мобилизовать ГСЧС. Абсолютно безумное решение!» — написал он, отметив, что на сайте правительства Украины зарегистрирована петиция о брони для спасателей и пожарных.

По словам депутата, в случае мобилизации спасателей некому будет выполнять их работу и тушить пожары.

Ранее 1 июня сообщалось, что украинца с олигофренией и пороком сердца признали годным к военной службе и мобилизовали. Молодого инвалида из Одессы задержали и доставили в сборный пункт ТЦК, где он прошел 30-минутную комиссию, на которой его признали годным к военной службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ).