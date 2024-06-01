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14:59, 1 июня 2024Бывший СССР

На Украине мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца

В Одессе мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца
Одесса

Одесса. Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине мужчину с олигофренией и пороком сердца признали годным к военной службе и мобилизовали. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Известно, что молодого инвалида из Одессы задержали и доставили в сборный пункт ТЦК, где он прошел 30-минутную комиссию, на которой его признали годным к военной службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

В ТЦК заявили, что во время комиссии парень не предоставил никаких документов, подтверждающих состояние здоровья. Также в ТЦК уточнили, что граждан с диагнозом «олигофрения легких степеней» могут признавать годными к военной службе в тыловых частях обеспечения.

Ранее стало известно, что на Украине не хватает рабочих кадров из-за необходимости пополнять ряды ВСУ. И такое положение дел негативно сказывается на экономике страны.

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      Алиса Дмитриева
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