Экономика Украины столкнулась с острым дефицитом кадров

Bloomberg: Украина испытывает острую нехватку людей в экономике

Украина столкнулась с острым дефицитом работников, что негативно отражается на экономике страны. Об этом со ссылкой на представителей предприятий и кадровых специалистов пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что нехватка людей стала одной из главных проблем украинских предприятий. Согласно опросу киевского Института экономических исследований и политического консалтинга, она занимает второе место после роста издержек — трудности с поиском сотрудников испытывают около половины компаний.

Ситуация будет только усугубляться, так как необходимо восполнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) новыми призывниками, прогнозируют эксперты. При этом многие мужчины не хотят работать в крупных компаниях, на которые обратили свое внимание военкоматы. По словам директора по устойчивому развитию украинского «Метинвеста» Татьяны Петрук, сотрудники ТЦК отлавливают кандидатов прямо на пороге предприятия. На закрытие 89 вакансий «Метинвесту» потребовалось три месяца вместо одного в мирное время, при этом 15 процентов работников компании были мобилизованы.

Дефицит кадров уже спровоцировал снижение производительности труда на заводах, стройках и шахтах страны. Заместитель главы Центрального банка Украины Сергей Николайчук заявил, что падение производства по сравнению с 2021 годом связано прежде всего с сокращением рабочей силы примерно на 27 процентов.

Ситуация усугубляется тем, что мужчины уходят в теневую экономику, где проще уклоняться от призыва. Если мобилизация будет продолжаться такими же темпами, «Метинвест» будет вынужден остановить некоторые производственные процессы и участки, подчеркнула Петрук.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал об острой нехватке кадров коммунальных служб города. По его словам, несмотря на прошения о бронировании в ВСУ, мобилизовали большое количество работников транспортной отрасли, медицинской сферы, работников тепло- и электроснабжения.