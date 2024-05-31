Мэр Киева заявил об остром дефиците кадров в городе из-за мобилизации

Кличко: киевских коммунальщиков мобилизуют, несмотря на бронь

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об острой нехватке кадров коммунальных служб города, которых мобилизуют, несмотря на бронирование, передает РИА Новости.

«Мы подаем заявки на бронирование ключевых профессий, от которых зависит жизнедеятельность города... На сегодняшний день у нас большая нехватка специалистов, многих направлений», — заявил Кличко.

По его словам, несмотря на прошения о бронировании в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мобилизовали большое количество работников транспортной отрасли, медицинской сферы, работников тепло- и электроснабжения.

Ранее украинский политолог Юрий Романенко заявил, что из-за мобилизации сфера логистики и грузовых перевозок Украины испытывает серьезный дефицит кадров, который может иметь катастрофические последствия для страны.