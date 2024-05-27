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09:47, 27 мая 2024Бывший СССР

На Украине предсказали коллапс экономики из-за мобилизации

Украинский политолог Романенко: страну ждет коллапс экономики

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Из-за мобилизации сфера логистики и грузовых перевозок Украина испытывает серьезный дефицит кадров, который может иметь катастрофические последствия для страны. Экономический коллапс Киеву предсказал в своем Telegram-канале украинский политолог Юрий Романенко.

«Украину ждет если не коллапс экономики, то серьезные проблемы. Это касается не только перевозок, но и всех других секторов. Резко вырастет стоимость доставки. Придется больше платить даже за даблчизбургер. В некоторых городах реальна остановка вывоза мусора», — заявил эксперт.

В своей публикации он приводит сообщение одного из водителей крупнейшей украинской логистической компании. Из опубликованного текста следует, что мужчина оплатил стоянку для рабочего автомобиля и покинул страну. Он просит начальника не пытаться ему звонить и оправдывает свой поступок желанием сохранить собственную жизнь.

Водителем какой именно логистической компании был мужчина, чьи сообщения оказались опубликованы, не уточняется.

Ранее в порабощении собственных граждан армейскую систему Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвинил генерал украинской армии Дмитрий Марченко. По его словам, главная проблема ВСУ состоит в стремлении бороться с теми, кто говорит о недостатках службы на Украине.

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      Глеб Палехов
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