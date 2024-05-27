Генерал ВСУ Марченко: армия делает из независимого народа Украины рабов

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко, который в начале спецоперации (СВО) руководил обороной Николаева, возмутился, до чего дошла армейская система за 10 лет конфликта. Он обвинил армию республики в том, что она делает из независимого народа Украины рабов, в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так военнослужащий отреагировал на пост о том, что одного из украинских бойцов в срочном порядке перевели в боевую бригаду, в которой на должности замкомандира роты служит его серьезный враг — офицер, который унижал военного и других курсантов, когда они учились. Тогда этого офицера отстранили от должности начальника курса в связи с массовыми нарушениями, о которых боец начал заявлять самым первым. Он задался вопросом, как вышло, что он снова оказался под командованием этого человека — совпадение или резня?

«Это просто ужасно... я точно не хочу, чтобы мой ребенок служил в этой системе! — написал Марченко. — Мы свободный народ, борющийся за независимость и европейские ценности, за свои права и свободы, но система продолжает делать нас рабами».

По словам генерала ВСУ, в отношении ситуации с этим бойцом произошел «цирк», направленный не на устранение проблемы, а на уничтожение человека, который ее озвучил.

«Главная проблема армии — не озвучивать проблемы и решать их, а бороться с теми, кто это делает», — резюмировал Дмитрий Марченко.

Ранее пленный боец ВСУ сообщил, что два пьяных украинских солдата на Пасху расправились с двумя офицерами армии республики при помощи огнестрельного оружия. По его словам, конфликт начался из-за оскорблений со стороны офицеров, которые не смогли стерпеть бойцы, считавшие, что они заслуживают уважения.