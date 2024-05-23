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08:49, 23 мая 2024Силовые структуры

Сожительница арестованного замминистра обороны Иванова переоформила авто на других владельцев. На чем она передвигалась?

Сожительница замглавы Минобороны Иванова переоформила автомобили на других лиц
Мария Китаева

Мария Китаева. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сожительница арестованного по делу о коррупции заместителя министра обороны Тимура Иванова переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других лиц. Речь идет о телеведущей Марии Китаевой, которая также занимала должность советника министра обороны с 2012 по 2023 год.

Как утверждает адвокат арестованного, у Иванова и Китаевой имелось общее хозяйство. Кроме того, когда суд рассматривал жалобу замминистра обороны на заключение под стражу, ведущая присутствовала на заседании. Тогда защита просила поместить Иванова под домашний арест в доме на Рублевке.

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В декларациях о доходах Китаевой указывался MINI Cooper S. По информации ГИБДД, он находился в собственности телеведущей более 20 лет, однако 18 мая 2024 года у автомобиля появился новый владелец. Она также переписала на другое лицо машину Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска.

Иванов переоформлял свой транспорт на других владельцев

Тимур Иванов переоформил свой спортивный мотоцикл MV Agusta на отца. Он приобрел транспортное средство в 2019 году. Стоимость мотоцикла оценивается в 1,1 — 1,5 миллиона рублей. В 2022 году хозяином мотоцикла стал человек, чьи данные полностью совпадают с именем отца Иванова.

В мае 2024 года суд арестовал люксовые автомобили замминистра обороны вместе с мотоциклом. Речь идет о внедорожнике Chevrolet Suburban и минивэне Mercedes-Benz V-класса. В 2019 году машины были указаны в декларации Иванова, но спустя четыре года они перешли его жене Светлане.

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Тимура Иванова задержали 23 апреля, когда он находился на рабочем месте. Согласно версии следствия, заместитель министра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Ему вменяют получение взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванову было предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину генерал не признал.

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      Маргарита Пименова
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