Сожительница арестованного замминистра обороны Иванова переоформила авто на других владельцев. На чем она передвигалась?

Сожительница замглавы Минобороны Иванова переоформила автомобили на других лиц

Сожительница арестованного по делу о коррупции заместителя министра обороны Тимура Иванова переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других лиц. Речь идет о телеведущей Марии Китаевой, которая также занимала должность советника министра обороны с 2012 по 2023 год.

Как утверждает адвокат арестованного, у Иванова и Китаевой имелось общее хозяйство. Кроме того, когда суд рассматривал жалобу замминистра обороны на заключение под стражу, ведущая присутствовала на заседании. Тогда защита просила поместить Иванова под домашний арест в доме на Рублевке.

В декларациях о доходах Китаевой указывался MINI Cooper S. По информации ГИБДД, он находился в собственности телеведущей более 20 лет, однако 18 мая 2024 года у автомобиля появился новый владелец. Она также переписала на другое лицо машину Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска.

Иванов переоформлял свой транспорт на других владельцев

Тимур Иванов переоформил свой спортивный мотоцикл MV Agusta на отца. Он приобрел транспортное средство в 2019 году. Стоимость мотоцикла оценивается в 1,1 — 1,5 миллиона рублей. В 2022 году хозяином мотоцикла стал человек, чьи данные полностью совпадают с именем отца Иванова.

В мае 2024 года суд арестовал люксовые автомобили замминистра обороны вместе с мотоциклом. Речь идет о внедорожнике Chevrolet Suburban и минивэне Mercedes-Benz V-класса. В 2019 году машины были указаны в декларации Иванова, но спустя четыре года они перешли его жене Светлане.

Тимура Иванова задержали 23 апреля, когда он находился на рабочем месте. Согласно версии следствия, заместитель министра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Ему вменяют получение взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванову было предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину генерал не признал.