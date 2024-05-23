Арестован глава управления департамента Минобороны по гособоронзаказу

СК: офицера МО Вертелецкого подозревают в преступлении с ущербом на ₽ 70 млн

Суд арестовал главу управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко, передает РИА Новости.

В 2022 году Вертелецкий в рамках опытно-конструкторской работы принял невыполненные работы по госконтракту, подчеркнули военные следственные органы СК. Уточняется, что эти действия нанесли государству ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.

13 мая стало известно о задержании генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова — начальника Главного управления кадров Минобороны. В конце апреля также был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов. Обоим вменяются должностные преступления.