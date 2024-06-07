Генерал Попов предоставил изобличающие показания на других участников хищения

ТАСС: генерал Попов дал изобличающие показания на других участников хищения

Арестованный за особо крупное мошенничество бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов предоставил изобличающие показания на других участников преступления. Об этом сообщает ТАСС.

2-й Западный окружной военный суд рассматривает апелляционную жалобу на арест Попова. Во время заседания следователь заявил, что генерал дал изобличающие показания на других участников хищения, поэтому следствие просит изменить меру пресечения в отношение обвиняемого.

27 мая 235-й гарнизонный военный суд отказался выпустить Попова из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Против освобождения генерала выступил прокурор.

Экс-командующего арестовали 21 мая по подозрению в мошенничестве. Его адвокат уже пытался добиться перевода подзащитного под домашний арест, но просьбу отклонили.