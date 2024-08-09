Двое фигурантов дела Шамарина признали вину и написали явку с повинной

Двое фигурантов дела генерала Шамарина признали вину и написали явку с повинной

Двое фигурантов уголовного дела в отношении заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина признали вину и написали явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о главе Пермского телефонного завода «Телта» Алексее Высокове и главном бухгалтере завода Елене Гришиной. Высоков и Гришин сотрудничают со следствием, рассказал собеседник агентства.

Генерал-лейтенанта Шамарина задержали 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от руководства завода. Взамен генерал пообещал компании покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны. Шамарин частично признал вину.