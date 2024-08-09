Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:53, 9 августа 2024Силовые структуры

Двое фигурантов дела Шамарина признали вину и написали явку с повинной

Двое фигурантов дела генерала Шамарина признали вину и написали явку с повинной
Вадим Шамарин

Вадим Шамарин . Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Двое фигурантов уголовного дела в отношении заместителя главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина признали вину и написали явку с повинной. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о главе Пермского телефонного завода «Телта» Алексее Высокове и главном бухгалтере завода Елене Гришиной. Высоков и Гришин сотрудничают со следствием, рассказал собеседник агентства.

Генерал-лейтенанта Шамарина задержали 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получил взятку в размере 36 миллионов рублей от руководства завода. Взамен генерал пообещал компании покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны. Шамарин частично признал вину.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Мэр атакованной ВСУ Суджи заявил о начале эвакуации. В городе продолжаются обстрелы, почти пропала мобильная связь

      Блогеру Портнягину продлили домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денег

      Москвичам пообещали грозу

      Следователи заочно предъявили обвинения двум украинским военным за преступления в Донбассе

      В России стало больше ореховых лесов

      Раскрыт рост цен на новые и подержанные легковушки

      Стало известно о прекращении обмена пленными между Россией и Украиной

      Власти Липецкой области раскрыли последствия атаки ВСУ

      Раскрыты новые подробности о состоянии военкора Поддубного

      В подполье сообщили о возможном ударе по полигону в Сумской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше