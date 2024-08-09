Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 9 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемого в коррупции замглавы Генштаба России отказались выпустить из СИЗО

Суд оставил под стражей генерала Шамарина по делу о взятке в 32 млн руб.
Начало событий в новости Двое фигурантов дела Шамарина признали вину и написали явку с повинной

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

2-й западный военный суд оставил под стражей заместителя главы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на общую сумму в 32 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем самым была отклонена жалоба на постановление 235-го гарнизонного военного суда от 18 июля, который продлил срок меры пресечения офицеру до 21 октября. Апелляционная инстанция отказалась его выпустить из СИЗО, не найдя для этого оснований.

Ранее 9 августа стало известно, что двое фигурантов уголовного дела в отношении Шамарина признали вину и написали явку с повинной.

Генерал-лейтенанта Шамарина задержали 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получал взятки от руководства завода за покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны. Шамарин частично признал вину.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России показало марш колонн «Градов», артиллерии и танков в Суджанский район

      В ДНР рассказали о боях на севере Нью-Йорка

      Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

      В Германии раскритиковали вылазку ВСУ в Курской области

      В Узбекистане увидели формирование идентичности стран Средней Азии

      Бывшая республика СССР назвала себя заложником западных санкций

      Стало известно о неготовности армий Восточной Европы к войне

      Влияние СВО на гонорар Шевчука оценили

      Состояние самой богатой семьи Индии сравнили с ВВП страны

      Москвичам пообещали сентябрьские холода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше