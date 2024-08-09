Обвиняемого в коррупции замглавы Генштаба России отказались выпустить из СИЗО

Суд оставил под стражей генерала Шамарина по делу о взятке в 32 млн руб.

Начало событий в новости Двое фигурантов дела Шамарина признали вину и написали явку с повинной

2-й западный военный суд оставил под стражей заместителя главы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на общую сумму в 32 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем самым была отклонена жалоба на постановление 235-го гарнизонного военного суда от 18 июля, который продлил срок меры пресечения офицеру до 21 октября. Апелляционная инстанция отказалась его выпустить из СИЗО, не найдя для этого оснований.

Ранее 9 августа стало известно, что двое фигурантов уголовного дела в отношении Шамарина признали вину и написали явку с повинной.

Генерал-лейтенанта Шамарина задержали 22 мая 2024 года. По версии следствия, он получал взятки от руководства завода за покровительство и увеличение объема продукции, которая поставляется по госконтрактам для нужд Минобороны. Шамарин частично признал вину.