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12:27, 11 февраля 2025Силовые структуры

В России арестовали имущество фигуранта дела о злоупотреблениях при гособоронзаказе

СК: Арестовано имущество на 5 млн руб. главы «Ваккор» Божко по делу о махинациях
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Следователи арестовали имущество на пять миллионов рублей генерального директора «Ваккор» Александра Божко по делу о махинациях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 201.1 УК РФ. («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»).

По данным следствия, в 2022 году фирма «Ваккор» заключила многомиллионный госконтракт на строительство военных объектов на острове Сахалин. Божко направил более 85 миллионов рублей, выделенных на реализацию госконтракта, на погашение кредитных обязательств своей компании, при этом не выполнив обязательства по строительству объектов по гособоронзаказу. Государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Военными следователями в целях обеспечения штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на его имущество наложен арест на сумму более пяти миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что застройщика военных объектов на Сахалине арестовали за хищение 88 миллионов рублей.

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