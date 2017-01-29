Путин и Трамп обошли в разговоре тему антироссийских санкций

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали тему снятия санкций с РФ. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на вопрос о том, обсуждалось ли в контексте восстановления российско-американских отношений снятие санкций с РФ.

Телефонный разговор между президентами России и США состоялся вечером 28 января и продлился около 45 минут. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны обсудили конфликты в Сирии и на Украине, а также возможность личной встречи и укрепление экономических связей.

27 января Трамп заявил, что говорить о снятии санкций с России пока рано. «Насколько я знаю, звонок запланирован, посмотрим, что выйдет. Что касается санкций, то пока рано об этом говорить, но мы надеемся в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами», — сказал он. «Нет гарантий, но если мы можем этого достичь, это будет положительным», — добавил президент США.