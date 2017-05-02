Белый дом сообщил о предстоящем разговоре Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен во вторник, 2 мая, телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Это, как передает РИА Новости, следует из распространенного пресс-службой Белого дома графика президента.

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Беседа запланирована на 12:30 по времени восточного побережья США (19:30 мск). Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа сказала, что оба лидера, вероятно, обсудят войну в Сирии.

Первый разговор двух лидеров состоялся в конце января, второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

В феврале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин сможет пообщаться с Трампом на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в июле в Гамбурге. Он также отмечал, что «никакой конкретики» о возможности их встречи перед международным форумом нет.