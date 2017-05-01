Оппозиция Сирии рассказала о предложении России ввести нейтральный контингент

Россия предложила создать в Сирии зоны снижения напряженности, и разместить на линии соприкосновения контингент из нейтральных стран. Об этом агентству РИА Новости сообщил член делегации вооруженной оппозиции Сирии Фатех Хассун.

«Россия начала действия как гарант политического процесса и договоренностей, достигнутых с режимом [президента Сирии Башара Асада — прим. Ленты.ру]. И это… требует от международного сообщества большего вмешательства в переговорах в Астане. Если честно, это хорошо», — заявил Хассун.

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Он рассказал, что конкретные страны для создания подобного контингента на линии соприкосновения еще не выбраны, но уточнил, что разводить стороны конфликта будут представители государств, не вовлеченных в текущие боевые действия в ближневосточной республике. По словам Хассуна, в случае одобрения сторонами конфликта предложений Москвы будет создана рабочая группа, которая и выберет миротворческие страны.

По его словам, одним из пунктов этого предложения является вооружение сил разграничения стрелковым оружием.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о якобы применении лояльными Асаду войсками химического оружия в провинции Идлиб, в результате чего 87 человек погибли и более 200 пострадали. Дамаск свою причастность к инциденту отверг, но в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп приказал нанести ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. Всего было выпущено 58 крылатых ракет.

13 апреля президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили развитие ситуации в Сирии, выразив обоюдный настрой на продолжение совместной работы в целях укрепления режима прекращения боевых действий, готовность и далее способствовать межсирийскому переговорному процессу как в астанинском, так и в женевском форматах.