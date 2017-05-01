Оппозиция Сирии уточнила предложения России по отправке нейтрального контингента

Россия выступила с предложением создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Об этом говорится в документе, который РИА Новости передал источник в сирийской оппозиции.

«Создаются линии безопасности (линии разграничения) по всей длине границ зон снижения напряженности во избежание прямого огневого контакта между сторонами сирийского кризиса», — предлагается в тексте.

Указывается также, что на этих линиях Россия считает нужным создать блокпосты, чтобы обеспечить, в частности, «свободный проход без оружия для мирных граждан, доставку гуманитарной помощи». Помимо этого, Москва думает сформировать «центры мониторинга для отслеживания соблюдения режима прекращения огня».

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Согласно документу, РФ также допускает возможность отправки «вооруженных групп стран-гарантов» перемирия (Россия, Иран и Турция) для его контроля. Как следует из текста, Москва также хочет создать рабочую группу из представителей этих государств, которые «в самые быстрые сроки» должны будут представить карты с границами упомянутых зон и порядок действий для их организации.

Ранее в понедельник, 1 мая, участник делегации вооруженной оппозиции Сирии Фатех Хассун заявил, что Россия внесла предложения по созданию территорий снижения напряженности и размещению на линии соприкосновения контингента из стран, не вовлеченных в боевые действия в Арабской Республике. Он отрицательно ответил на вопрос, будут ли это страны-гаранты, и добавил, что конкретные государства пока не определены. Хассун подчеркнул, что силы разграничения, вероятно, будут иметь стрелковое оружие.

В Сирии в 2011 году началось вооруженное противостояние сил президента страны Башара Асада и мятежников, требующих его отставки. Республику охватила полномасштабная гражданская война. Ослаблением государства воспользовались террористические организации, захватившие часть территории страны.