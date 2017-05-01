Курдские отряды выбили ИГ из исторической части Табки

Вооруженный альянс сирийской оппозиции и курдских формирований «Сирийские демократические силы» (SDF), в который входят курдские и арабские отряды, объявили о взятии под свой контроль исторической части города Табка на реке Евфрат, передает Reuters.

Сообщается, что курдские отряды совместно с вооруженной сирийской оппозицией при поддержке авиации США смогли выбить из центральной части города боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), взяв под контроль три исторических района Табки.

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Сейчас боевики продолжают удерживать еще три городских района, прилегающих к водохранилищу. Также под их контролем остается плотина на реке Евфрат рядом с Табкой, имеющая стратегическое значение для снабжения Ракки, долгое время считавшейся «столицей» ИГ.

По подсчетам Сирийского наблюдательного совета по правам человека, чья штаб-квартира находится в Великобритании, в настоящее время SDF контролируют около 80 процентов города.

Операция за освобождение Табки началась 24 апреля. Ожидается, что после взятия города сирийские оппозиционеры и курдские вооруженные формирования начнут готовитmся к штурму Ракки, которая расположена в 50 километрах севернее Табки.

22 апреля сообщалось, что «Исламское государство» перенесло свою самопровозглашенную столицу из Ракки в Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.