Кремль подтвердил предстоящий телефонный разговор Путина и Трампа

Российский президент Владимир Путин проведет телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом во вторник, 2 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Разговор подтверждаем», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о предстоящей беседе между лидерами двух стран.

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Ранее во вторник пресс-служба Белого дома заявила, что телефонный разговор между Путиным и Трампом запланирован на 19:30 мск. По данным Reuters, темой переговоров может стать война в Сирии.

27 апреля газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что российский и американский лидеры могут встретиться в конце мая. В Кремле эту информацию опровергли, подчеркнув, что СМИ «выдают желаемое за действительное».

Владимир Путин и Дональд Трамп проводили телефонные переговоры дважды. Первый разговор состоялся в конце января, второй — в начале апреля. Тогда американский президент выразил Путину соболезнования в связи с терактом в петербургском метро.