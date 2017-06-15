Президент предложил изучить вопрос о выдаче маткапитала семьям на руки

Президент России Владимир Путин пообещал вернуться к вопросу индексации материнского капитала. Об этом он сообщил в ходе прямой линии в четверг, 15 июня.

Глава государства отвечал на вопрос врача из уфимского перинатального центра. Путин предложил властям с учетом снижения уровня доходов изучить вопрос о передаче части средств семьям напрямую или дать им возможность их тратить на что-то еще.

«Кстати, он [маткапитал] не индексировался последние пару лет, даже три года, что мы должны были бы сделать на самом деле. Мы еще вернемся к этому», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что набор мер по повышению демографии в России может быть разным. «Это продление материнского капитала в той или иной форме, либо в том виде, который есть сейчас, либо как-то видоизмененном», — сказал он.

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В начале июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что программу материнского капитала однозначно необходимо продлить после 2018 года.

Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года. Сейчас размер пособия составляет 453 тысячи рублей. Маткапитал предоставляется семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также на погашение ипотеки. В Госдуме также предложили разрешить покупку на них отечественных автомобилей.

В декабре 2015 года Путин продлил программу до 31 декабря 2018 года.