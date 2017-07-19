Омскую судью заподозрили в афере с хищением маткапитала на 350 тысяч рублей

Председатель Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда города Омска в отставке Натальи Вовченко, подозреваемой в мошенничестве со средствами материнского капитала. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 июля.

Расследование ведется по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере»).

По версии следствия, Вовченко в 2011-2012 годах предоставила в органы Пенсионного фонда заведомо ложные сведения о направлении средств материнского капитала на покупку квартиры. При этом она организовала серию фиктивных сделок купли-продажи квартиры сына. Тем самым судья незаконно воспользовалась социальной выплатой на 350 тысяч рублей.

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Квалификационная коллегия судей Омской области дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Вовченко.

20 февраля в Новокузнецке (Кемеровская область) вынесли приговор 30-летней женщине, которая незаконно получила маткапитал за рождение чужого ребенка. С учетом предыдущего приговора за сбыт наркотиков ей назначили наказание в виде девяти лет и четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, осужденная передала знакомой, находившейся в федеральном розыске, свой страховой полис, так как той нужно было рожать ребенка. Женщина после родов отдала обратно полис и выписку из роддома, где матерью была записана 30-летняя подсудимая. На основании этих документов лжемать получила единовременное пособие в 18 тысяч рублей и сертификат на материнский капитал, по которому обналичила 453 тысячи рублей.