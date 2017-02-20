Получившую маткапитал за чужого ребенка женщину осудили в Новокузнецке

В Новокузнецке (Кемеровская область) вынесли приговор 30-летней женщине, которая незаконно получила маткапитал за рождение чужого ребенка. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Подсудимую признали виновной по части 1 и части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат в крупном размере»). С учетом наказания по предыдущему приговору за сбыт наркотиков ей назначили наказание в виде девяти лет и четырех месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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«В Новокузнецке в октябре 2015 года подсудимая передала знакомой, находившейся в федеральном розыске, свой страховой полис, так как той нужно было рожать ребенка. Женщина родила ребенка в больнице и отдала обратно полис и выписку из роддома, где матерью была записана 30-летняя подсудимая», — говорится в сообщении.

В ноябре 2015 года по этим документам подсудимая получила в учреждении соцзащиты единовременное пособие на сумму 18,8 тысяч рублей. В январе 2016 года она направила в Пенсионный Фонд сведения о «рождении» и оформила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, по которому позже получила 453 тысячи рублей.

9 февраля пресс-служба МВД России сообщила о том, что правоохранительные органы ведут расследование дела о хищении в Омске и Омской области 10 миллионов рублей маткапитала, которые были выплачены местным жительницам на основании ложных заявлений о рождении 56 детей в домашних условиях.