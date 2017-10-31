В бюджет ПФР на 2018 год заложен рост пенсионных и социальных выплат

В 2018 году расходы Пенсионного фонда на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 279 миллиардов рублей и составят 7,15 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 11,8 миллиарда рублей и составят 981 миллиард рублей. Такие данные содержатся проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы, говорится в сообщении ПФР.

Проект бюджета ПФР предусматривает увеличение страховых пенсий с учетом временного изменения порядка индексации страховых пенсий. Индексация пенсий будет проведена в соответствии с действующим законодательством с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера за 2017 год.

Так, страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров с 1 января 2018 года будут увеличены на 3,7 процента, что выше показателя прогнозной инфляции на полпроцента. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 рубля (в 2017 году — 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей (161,3 процента к прожиточному минимуму пенсионера).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1 процента. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей (103,7 процента к прожиточному минимуму пенсионера). Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит 13 699 рублей.

В сообщении ПФР также отмечается, что как и раньше, в 2018 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня ПМП. В условиях возможного снижения ПМП в регионе предусмотрено сохранение общего размера материального обеспечения неработающих получателей федеральной социальной доплаты на уровне не ниже 31 декабря 2017 года. На эти цели в бюджете ПФР заложено 94,5 миллиарда рублей.

Россияне, осуществляющие уход за нетрудоспособными гражданами, продолжат получать компенсационные выплаты в размере 1,2 тысячи рублей в месяц, при этом неработающим родителям детей-инвалидов и инвалидов с детства Пенсионный фонд осуществляет ежемесячные выплаты в размере 5,5 тысячи рублей. Расходы на эти выплаты в 2018 году запланированы на уровне 73,2 миллиарда рублей.

В 2018 году Пенсионный фонд продолжит выдачу государственных сертификатов на материнский капитал, а также выплату его средств. По этому направлению в бюджете ПФР предусмотрено 341,4 миллиарда рублей. Размер материнского капитала в следующем году не изменится и составит 453 026 рублей.

Основным видом пенсий в России в 2018 году по-прежнему будет страховая пенсия. Численность ее получателей составит более 40 миллионов человек. Еще почти 3,7 миллиона человек – получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Общий объем доходов бюджета Пенсионного фонда в 2018 году запланирован в размере 8 333,3 миллиарда рублей, что составляет 8,6 процента ВВП Российской Федерации. По расходам бюджет ПФР сформирован в сумме 8 439,9 миллиарда рублей, что составляет 8,7 процента ВВП России.