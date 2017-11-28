Путин предложил дробить материнский капитал

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала и делить его на ежемесячные выплаты для тех семей, которые в этом особенно нуждаются. Об этом он заявил на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что действие программы материнского капитала должно было завершиться в конце следующего года. Конечно, думаю, что ко многим из вас обращаются, ко мне постоянно обращаются люди с вопросом, что будет дальше. Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года», — сказал Путин.

Материалы по теме «Сокращение населения — процесс неизбежный» Демограф Андрей Коротаев о неминуемой депопуляции в России

Он отметил, что дробление маткапитала на ежемесячные выплаты должно быть адресным. «То есть выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, и семьям с доходами, размер которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения», — пояснил глава государства.

Также Путин заявил о том, что в качестве дополнительной поддержки российских семей будут введены ежемесячные выплаты на рождение первенца. В среднем они составят по 10 523 рубля в месяц в 2018 году и в дальнейшем будут расти — в 2020-м они ожидаются на уровне 11 143 рублей. За три года на программу будет направлено 144,5 миллиарда рублей.

В настоящее время в России существует единовременное пособие при рождении ребенка. В 2017 году оно составляло немногим более 16 тысяч рублей.

Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года. Он предоставляется семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также на погашение ипотеки. В Госдуме также предложили разрешить покупку на них отечественных автомобилей.