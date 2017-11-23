Предприниматель использовала беременных и заполучила 60 миллионов рублей

Женщина-предприниматель из Иркутска обманным путем выручила десятки миллионов рублей из фонда социального страхования, используя чужие беременности. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Иркутской области в четверг, 23 ноября.

42-летняя женщина фиктивно трудоустраивала беременных в различные коммерческие организации. После она отправляла в фонд пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения об их трудовой деятельности. «На основании этих данных она необоснованно получила около 60 миллионов рублей в виде социальных выплат», — говорится в сообщении.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат»).

Расследование провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями Межмуниципального управления МВД России. Они выяснили, что подозреваемая и ее супруг успели легализовать часть денег: они перечислили свыше 15 миллионов рублей на погашение своих кредитов. По данному факту также возбуждено уголовное дело.