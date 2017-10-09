Два года выдававших себя за банкиров родителей шестерых детей осудили в Сибири

В Иркутской области воспитывающие шестерых детей супруги получили по пять лет условно за мошенничество — имитацию деятельности банка по выдаче кредитов, сообщается на сайте Усольского городского суда.

«Представитель ПАО "Сбербанк России" и прокурор не согласились с такой квалификацией действий подсудимых, подали апелляционные жалобы и представления в Иркутский областной суд», — отмечено в тексте. Следствие вменяло им также незаконное получение сведений, содержащих банковскую тайну (часть 3 статьи 183 УК) и неправомерный доступ к компьютерной информации (часть 3 статья 272 УК), но это обвинение сочли чрезмерным.

Приговор, как говорится далее, несмотря на поданные жалобы, был оставлен без изменения.

Согласно материалам дела, с февраля 2014-го по январь 2016-го подсудимые совершили 15 преступлений, похитив более миллиона рублей с банковских карт жителей Удмуртии, Ульяновской области, Красноярского края, Свердловской области и некоторых других регионов страны

Супруги размещали в сети объявления о предоставлении кредита на выгодных условиях от имени «Сбербанка». Жена выступала в роли операционистки: «Обманывала звонивших граждан относительно своих полномочий, занимаемых должностей с целью убедить их перечислить денежные средства, якобы для последующего заключения договора о предоставлении кредита, либо получить от них информацию о банковских картах», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Глава семьи занимался приобретением мобильных сим-карт и банковских карт, зарегистрированных на сторонних лиц, для деятельности семейного «банка».

