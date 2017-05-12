Брянские банкиры выдали кредиты на миллиард рублей под залог бочек с водой

В Брянской области задержаны руководители и сотрудники трех коммерческих банков по подозрению в выводе активов кредитных учреждений перед отзывом лицензий. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 12 мая.

По данным следствия, они с 2014 по 2015 год выдали невозвратные кредиты подконтрольным фирмам, так называемым техническим заемщикам, на общую сумму около одного миллиарда рублей. В качестве залога указывалось дорогостоящее химическое сырье, вместо которого в бочках была обычная вода.

В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Трое из них отправлены под стражу.

В Москве, Московской и Брянской областях при силовой поддержке бойцов Росгвардии были проведены обыски, в результате изъята финансовая документация, печати юридических лиц и другие предметы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов.

