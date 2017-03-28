Из ростовского отделения Россельхозбанка похитили 200 миллионов рублей

МВД заподозрило пятерых сотрудников ростовского отделения Россельхозбанка (РСХБ) в хищении около 200 миллионов рублей. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Подозреваемые оформили и фиктивно выдали нескольким предприятиям кредиты. «Займы являлись заведомо невозвратными, предоставленные документы о наличии и фактической стоимости залогового имущества были подложными», — пояснил источник.

Россельхозбанк вошел в десятку самых надежных банков России по версии журнала Forbes, которая была опубликована 23 марта.

РСХБ — один из крупнейших российских банков, входит в первую двадцатку по размеру активов, на начало 2017 года они составляли более 7,2 триллиона рублей, собственные средства — около 396 миллиардов.