Обещавший кредиты лжебанкир из Кузбасса обманул жителей почти 100 городов

Полиция задержала 26-летнего жителя города Белово Кемеровской области, который под видом банкира обманул жителей почти 100 городов России. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Подозреваемый в общей сложности получил 500 тысяч рублей у посетителей популярного сайта бесплатных объявлений, обещая одобрить кредит.

По данным МВД, злоумышленник размещал информацию о предоставлении денежных займов лицам с плохой кредитной историей. Под разными предлогами: оплата комиссии, услуги по составлению договора, мошенник убеждал своих жертв перевести ему деньги, после чего обещал одобрить заявку. «Потерпевшие с легкостью соглашались на предложенные условия получения кредита, однако после того, как переводили деньги аферисту, он прекращал общение с ними», — отмечается в пресс-релизе.

Полицейские установили, что лжебанкир ежедневно обманывал по 2-3 человека. Согласно оперативным данным, жертвами преступника стали жители почти 100 городов России — от Краснодара до Владивостока.

Задержанный оказался судимым наркоманом. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, а также большое количество банковских и SIM-карт, на которые поступали денежные переводы.

Ранее в мае к срокам от семи до 15 лет суд в Москве приговорил 14 экстрасенсов из России и Украины. в 2013 году создали «Центр парапсихологии и ясновидения Москвы» и для привлечения клиентов использовали рекламу в СМИ. Мошенники убеждали своих жертв (всего их было 28) в наличии у них серьезных проблем со здоровьем и бытовых проблем, которые якобы можно решить при помощи платных дистанционных сеансов.