В Москве за мошенничество осудили 14 лжеэкстрасенсов

Суд в Москве приговорил 14 лжеэкстрасенсов из России и Украины к наказанию на сроки от семи до 15 лет колонии за мошенничество на сумму в 9,2 миллиона рублей. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Лефортовский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 14 участников преступного сообщества, состоявшего из граждан РФ и Украины в возрасте от 28 до 45 лет», — говорится в сообщении.

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Все участники преступного сообщества были осуждены по статьям 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») и 159 УК РФ («Мошенничество»). Его руководителям, Дмитрию Смирнову и Владимиру Сону, суд назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Остальным 12 участникам сообщества были назначены сроки от 7 до 9 лет колонии общего режима.

Следствие установило, что Смирнов и Сон в 2013 году создали «Центр парапсихологии и ясновидения Москвы» и для привлечения клиентов использовали рекламу в СМИ. Мошенники убеждали своих жертв (всего их было 28) в наличии у них серьезных проблем со здоровьем и бытовых проблем, которые якобы можно решить при помощи дистанционных сеансов.

6 февраля стало известно, что Гагаринский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении банды экстрасенсов, вымогавших деньги у жителей разных регионов России. По версии следствия, жертвами подозреваемых стали 55 человек.