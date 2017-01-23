Группу псевдоцелителей обвинили в мошенничестве на 13 миллионов рублей

Десятерых лжеэкстрасенсов задержали по обвинению в мошенничестве на 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД. Восемь человек заключены под стражу, в отношении еще двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде соответственно. По версии следствия от действий злоумышленников пострадали около 50 человек.

«Следствием установлено, что участники группы, рекламируя свою деятельность, обещали гражданам решить все их проблемы в различных жизненных ситуациях. После первичной "диагностики", происходившей, как правило, по телефону, злоумышленники сообщали гражданам о якобы грядущих неизбежных тяжелых событиях в их жизни, вплоть до летального исхода», — сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

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По словам представителя ведомства, клиентам предлагали сеансы экстрасенса, целителя, ясновидящего, парапсихолога, а также убеждали в необходимости приобретения оккультной символики.

«В дальнейшем клиенту сообщалось о якобы внезапно возникших проблемах у "экстрасенса", вызванных оказанным негативным воздействием энергетического поля обратившихся граждан, после чего клиентов убеждали в необходимости проведения сеансов заново», — сказала Волк.

Группа обвиняемых в мошенничестве действовала с января 2014 по октябрь 2015 года. Задержание нескольких участников группы состоялось в октябре 2015 года, оставшиеся были задержаны в феврале 2016-го.