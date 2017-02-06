Обманувшая 55 человек группа экстрасенсов предстанет перед судом в Москве

Гагаринский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении банды экстрасенсов, вымогавших деньги у жителей разных регионов России. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Следствие полагает, что группа, состоявшая из жителей Москвы и Подмосковья, а также граждан Украины и Узбекистана, начала деятельность в октябре 2014 года в Ярославской области. Клиентов привлекали рекламой на телевидении и радио. Обратившимся обещали решение всех проблем с помощью специальных сеансов.

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Пострадавших убеждали в необходимости проведения повторных сеансов и заставляли приобретать оккультную атрибутику, без которой магия якобы не подействует. В случае отказа от экстрасенсорной помощи клиентам угрожали негативными последствиями, вплоть до летального исхода.

Всего от действий группировки пострадали 55 человек — жители разных регионов России в возрасте от 33 до 80 лет. Общая сумма ущерба превышает 20 миллионов рублей.

Первые задержания по этому делу прошли осенью 2015 года, в феврале 2016-го деятельность группы была полностью пресечена. «Восемь обвиняемых содержатся под стражей, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении ведомства.