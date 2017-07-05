Пенсионеры-самозванцы получили 350 миллионов рублей из ПФ Алании

МВД возбудило уголовное дело в связи с выявленными случаями хищения средств в управлении Пенсионного фонда России (ПФР) по республике Северная Осетия — Алания. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

Расследование ведется по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По данным МВД, с января 2005 по март 2017 года должностными лицами республиканского управления ПФР были сфабрикованы 273 пенсионных дела, по которым производились незаконные начисления и выплаты. Сумма причиненного ущерба превысила 350 миллионов рублей.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении руководителя осетинского управления ПФР.

9 февраля МВД сообщило об уголовном деле, возбужденном в связи с хищением 10 миллионов рублей маткапитала, которые были выплачены жительницам Омска и Омской области на основании ложных заявлений о рождении детей в домашних условиях. По делу проходят 36 подозреваемых, которые обналичивали средства и потратили их по своему усмотрению. По решению суда аннулированы записи актов о рождении 56 несуществующих детей.