Глухонемые стали жертвами финансовой пирамиды в интернете на 50 миллионов рублей

Сотрудники полиции пресекли деятельность трех жителей Самары, которые создали финансовую пирамиду и обманным путем получили с нее 50 миллионов рублей. При этом большую часть жертв обвиняемых составляли глухонемые. Об этом во вторник, 4 июля, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила телеканалу «360».

«Трое жителей Самары — мужчины 1979 и 1965 годов рождения, а также женщина 1977 года рождения — создали интернет-сообщество, в котором размещали данные о своих доходах по вкладам от 20−30 процентов каждый месяц. Группа работала по принципу финансовой пирамиды», — отмечает издание.

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Вкладчики перечисляли на карточки организаторов сообщества деньги, которые затем тратились.По версии следствия, жертвами обвиняемых с 2012 года по декабрь 2014 года стали около 530 человек, более половины из которых составляли глухонемые. Все трое предполагаемых организаторов финансовой пирамиды обвиняются по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Один из обвиняемых — мужчина 1965 года рождения — помещен под арест за то, что скрывался от следствия за рубежом. С двух других фигурантов взяли подписку о невыезде. В настоящее время правоохранительные органы наложили арест на 21,9 миллиона рублей, предположительно, полученных незаконным путем. Вскоре материалы дела направят в суд.

28 марта 2013 года стало известно, что в Москве обезврежена группировка, совершившая серию ограблений глухонемых людей. Подозреваемые собрались в кафе на Большой Татарской улице, где и были задержаны правоохранительными органами.