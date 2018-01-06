Умерла врач-телеведущая Ирина Чукаева

Известный врач-телеведущая Ирина Ивановна Чукаева умерла в пятницу вечером в Москве в возрасте 67 лет. Предварительная причина смерти — осложнение после пневмонии, пишет «МК».

Как сообщается, Ирина Чукаева скончалась в 13-й городской больнице, куда была госпитализирована раньше.

Ирина Чукаева — врач-кардиолог, завкафедрой клинической терапии медуниверситета имени Пирогова, имела научное звание профессора. В 2011 ей было присвоено звание заслуженного врача РФ.

Работу врачом Ирина Чукаева совмещала с работой на телевидении. Она была автором и ведущей передачи «Студия Здоровье», выходившей на канале «Россия 1» и Общественном телевидении России.

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