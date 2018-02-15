Пациент больницы похвалил российскую медицину и покончил с собой

Пожилой пациент НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге покончил с собой и перед смертью оставил записку, в которой поблагодарил врачей, сообщает «Фонтанка».

В прощальном письме 76-летнего мужчины говорится о том, что медколлектив ни в чем не виноват — «они работают отлично». Больной пояснил, что устал жить. «Все пустота», — написал он.

Записку обнаружили сотрудники Следственного комитета при осмотре тела погибшего, которое нашли на пожарной трубе за процедурным кабинетом. По факту его гибели проводится доследственная проверка: возможно, назначат экспертизу для сравнения почерка из записки и ранее заполненных мужчиной документов.

Отмечается, что перед смертью он успел составить завещание.

В декабре прокуратура Озерска Челябинской области начала проверку городской больницы №71 в связи с информацией о суициде онкобольного. По словам очевидцев, пациент онкологического отделения часто кричал и просил сделать ему укол обезболивающего.

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