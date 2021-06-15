Теленка с двумя головами и четырьмя глазами сочли божественным чудом

В индийской деревне Чандаули, штат Уттар-Прадеш, родился теленок-мутант. Об этом сообщает издание India.

Утром в воскресенье, 13 июня, принадлежащая Арвинду Ядаву (Arvind Yadav) корова родила необычного теленка. У новорожденного животного две головы, два рта, два уха и четыре глаза. При этом и мать, и детеныш здоровы.

Некоторые жители деревни верят, что теленок — чудо, ниспосланное богами. После того, как слух о необычном животном распространился по округе, жители близлежащих районов и деревень приезжают, чтобы посмотреть на редкий феномен.

По словам ветеринаров, такие отклонения происходят из-за аномального формирования клеток во время развития эмбриона. Старший ветеринар Чандаули Сатья Пракаш Пандей (Satya Prakash Pandey) объяснил, что теленок не является божественным чудом. «Во время развития плода клетки делятся на много частей, и иногда во время этого процесса происходит дополнительное деление клеток. Поэтому формируются две головы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что жители индийской деревни Катихар, штат Бихар, начали поклоняться двухголовому теленку в надежде на окончание пандемии новой коронавирусной инфекции. У животного четыре глаза и два рта.