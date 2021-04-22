Теленок с двумя головами и четырьмя глазами попал на видео

Video: wistv

Корова на ферме в Северной Македонии родила теленка с двумя головами и четырьмя глазами. На видео с животным обратил внимание сайт телеканала Wis TV.

На записи виден теленок с двумя соединенными между собой черепами, двумя парами глаз, двумя ртами и одной парой ушей.

По словам фермера, ветеринар осмотрел животное и заявил, что параметры его жизнедеятельности в норме. Когда теленок сосет молоко одним ртом, другой синхронно воспроизводит эти движения.

В то же время ветеринары утверждают, что случаи полицефалии встречаются редко, и у теленка мало шансов на выживание. Но фермер заявил, что намерен сохранить уникального теленка вне зависимости от того, как долго он проживет.

Полицефалия встречается у рептилий, млекопитающих и человека. Если два эмбриона в утробе не разделяются до конца, у особи развиваются два головных мозга, но единые системы дыхания и пищеварения, а также одно тело на двоих. Как правило, мутанты умирают вскоре после рождения, но бывают и исключения.

Ранее сообщалось, что в провинции Восточная Ява, Индонезия, теленок-мутант, родившийся с двумя мордами, стал символом удачи. У новорожденной самки функционировали четыре глаза и два рта.