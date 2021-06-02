Теленка с двумя головами сочли предвестником избавления от коронавируса

Жители индийской деревни Катихар, штат Бихар, начали поклоняться двухголовому теленку в надежде на окончание пандемии новой коронавирусной инфекции. На видео с теленком обратило внимание издание Yahoo News.

21 мая корова родила теленка с двумя полностью сформированными головами. У животного четыре глаза и два рта. Местные жители сочли мутанта предвестником окончания пандемии COVID-19.

На записи виден лежащий на земле теленок, две головы которого смотрят в разные стороны. Вокруг животного стоят и сидят люди. Одна из женщин склонилась перед теленком в молитве. Другая жительница деревни кладет перед ним подношения и гладит его.

Жители деревни нарекли теленка «божественным даром» и считают его реинкарнацией индийских богов Вишну или Лакшми.

Ранее сообщалось, что на одной из ферм Уэльса, Великобритания, родился теленок с тремя глазами, которого в будущем собираются пустить на мясо. По словам ветеринара, теленок абсолютно здоров, и на первый взгляд третий глаз не доставляет животному проблем.