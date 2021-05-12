Теленка-мутанта с тремя глазами собрались пустить на мясо

На одной из ферм Уэльса, Великобритания, родился теленок с тремя глазами, которого в будущем собираются пустить на мясо. Об этом сообщает газета Daily Post.

Ветеринар Малан Хьюз (Malan Hughes) наткнулась на четырехмесячного теленка с мутацией, когда проверяла скот на туберкулез. «Ветеринары обычно видят всякого рода отклонения — ягнят-циклопов и животных, родившихся с двумя головами, но я никогда не встречала ничего подобного», — призналась она.

По словам специалиста, теленок абсолютно здоров, и на первый взгляд третий глаз не доставляет животному проблем. Хьюз считает, что зверя-мутанта нужно воспринимать, как и его обычных сородичей, которых в конечном счете пустят на мясо.

Ветеринар сфотографировала теленка и поделилась снимком в Twitter, не ожидая особой реакции. «В итоге мне пришлось выключить телефон из-за количества сообщений, которые не перестают поступать», — рассказала врач.

Ранее на ферме в Северной Македонии корова родила теленка с двумя головами и четырьмя глазами. По словам фермера, ветеринар осмотрел животное и заявил, что параметры его жизнедеятельности в норме.