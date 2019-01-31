Появились подробности таинственного рейса из Москвы в Венесуэлу

Boeing 777, который 31 января вернулся в Москву из венесуэльского Каракаса, был зафрахтован частной компанией, сообщает Daily Storm со ссылкой на источник в Nordwind Airlines — этому перевозчику принадлежит самолет.

По словам собеседника издания, заказчик не комментирует цель перелетов ни в официальном, ни в частном порядке. «Могу добавить, что на нашем самолете были пассажиры», — сказал источник, пояснив, что на пассажирском лайнере неразумно возить какие-либо грузы.

Дальнемагистральный самолет, о котором идет речь, 28 января вылетел из Москвы в Каракас и вернулся в российскую столицу 31 января. Сведений о том, кого или что перевозило судно, нет. Рейс привлек внимание тем, что между Россией и Венесуэлой, где продолжается политический кризис, нет прямого авиасообщения.

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Выдвигались предположения, что в эту южноамериканскую страну могли перебрасываться российские наемники, однако в Кремле такую информацию опровергли. Официальный Каракас не комментирует данную тему. По другой версии, которая также не подтвердилась, готовился вывоз самолетом из Венесуэлы 20 тонн золота.

В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Иран и Турция, Гуайдо — США, признавшие его легитимным президентом, Канада и несколько государств Латинской Америки.

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