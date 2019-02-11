Венесуэла потеряла миллиарды долларов из-за Запада

Потери Венесуэлы от введенных в отношении нее санкций с 2013 года составили 350 миллиардов долларов, говорится в докладе Стратегического латиноамериканского центра по геополитике (CELAG).

По оценкам авторов, ущерб составил от 245 до 350 миллиардов долларов, что равняется 1,1-1,6 процента ВВП страны. В пересчете на душу населения потери равняются 8,4-12,1 тысячи долларов.

Главная причина ущерба — финансовый и торговый бойкот со стороны США и стран Евросоюза. «Исследование выявило критическую важность финансовой блокады для удушения экономики страны», — говорится в документе. Также отмечается, что эмбарго на экспорт могут «положить конец» экономическому потенциалу того или иного государства и нередко становятся прелюдией к военному вмешательству.

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При этом для Венесуэлы, экономика которой на 95 процентов зависит от экспорта нефти, запрет на зарубежное финансирование в виде кредитов и инвестиций гораздо более опасен, нежели для стран с диверсифицированной экономикой, подытоживают авторы.

США и Евросоюз впервые ввели санкции против Венесуэлы в 2013 году после того, как пост президента занял Николас Мадуро. В дальнейшем они продлевались и расширялись. В конце января 2019-го после того, как спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, Вашингтон ввел новый пакет санкций. В частности, они включают в себя блокировку американских активов государственной нефтяной компании PDVSA и долларовой выручки от поставок топлива. Частичный доступ к ним получил Гуайдо.

10 февраля сообщалось, что PDVSA перевела счета всех своих совместных предприятий на облуживание в российский Газпромбанк. В самой кредитной организации эту информацию опровергли.

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