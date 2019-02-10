Газпромбанк опроверг перевод счетов венесуэльских нефтяников

Информация о том, что венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA перевела все свои счета в Газпромбанк, не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в банке.

По словам представителя кредитной организации, компания из Венесуэлы действительно имеет в Газпромбанке счета, однако они были открыты несколько лет назад в рамках взаимодействия с российскими партнерами. PDVSA давно имеет счета во многих крупных иностранных и международных банках, что нормально для одной из крупнейших нефтяных корпораций мира.

«Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию», — заявили в Газпромбанке.

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О том, что PDVSA перевела все свои счета в Россию и велела своим совместным предприятиям депонировать выручку от продаж нефти на счет в Газпромбанке, ранее сообщило агентство Reuters.

Нефтяная компания Венесуэлы с конца января находится под санкциями США. Ее зарубежные счета с экспортной выручкой были заблокированы, а работа американской дочерней компании Citgo оказалась под запретом. Запрет обещали снять, если доходы будут аккумулироваться на заблокированных счетах, доступ к которым частично получил глава оппозиции Хуан Гуайдо.

Гуайдо объявил себя временным президентом страны во время массовых акций протеста. США, Канада, Израиль, большинство европейских стран и ряд латиноамериканских государств уже объявили о его признании. Россия, Турция и Белоруссия настаивают, что легитимным главой государства остается Николас Мадуро.

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