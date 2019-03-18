На Украине вынесли приговор тайному Герою России

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил российского чиновника Олега Белавенцева, занимавшего должность полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе (ныне упразднен), к 13 годам лишения свободы. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Белавенцева признали виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против этой страны. Луценко приводит версию следствия, которое, по его словам, доказало, что в феврале — марте 2014 года Белавенцев, координируясь с российскими военнослужащими и казаками, организовывал захват Крыма и подстрекал украинских силовиков к госизмене (Москва считает, что переход Крыма в состав России состоялся на законных основаниях — прим. «Ленты.ру»).

Сам Белавенцев, отставной вице-адмирал, в 2017 году рассказывал проекту ТАСС «Это Кавказ», что приехал в Крым в феврале 2014-го в отпуск, в свой дом в Севастополе. Тогда он возглавлял «Славянку», дочернее предприятие подведомственного Минобороны «Оборонсервиса». «Когда увидел, что происходит на полуострове, конечно, не мог остаться в стороне. Понимал, что и как нужно делать, ну, и включился по полной программе в подготовку к проведению референдума», — вспоминал он.

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В том же интервью Белавенцев, не вдаваясь в детали, подтвердил, что имеет звание Героя России, которое было присвоено ему «за укрепление российской государственности». Указ о награждении чиновника не был официально опубликован (президент России обладает правом издания закрытых указов, в том числе о награждении), но на тематическом сайте «Герои страны» говорится, что соответствующий документ был подписан 4 апреля 2014 года.

Крымский федеральный округ в июле 2016 года был упразднен и присоединен к Южному федеральному округу. Возглавлявший крымское полпредство Белавенцев стал полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе, а спустя два года его освободили и от этой должности.

В сентябре Белавенцеву исполнится 70 лет. По профессии он моряк и дипломат, окончил, в частности, Военно-дипломатическую академию (ныне Военная академия Минобороны), которая специализируется на подготовке военных дипломатов и сотрудников разведки. РБК отмечал, что Белавенцев был близок к министру обороны Сергею Шойгу, а «Коммерсантъ» со ссылкой на неофициальные данные писал, что он служил в военной разведке и в апреле 1985 года, будучи третьим секретарем посольства СССР в Лондоне, был выслан из Великобритании из-за подозрений в шпионаже.

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