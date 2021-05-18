Адвокаты Медведчука обжаловали его домашний арест

Адвокаты главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука обжаловали его домашний арест. Об этом 18 мая сообщил депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин, пишет «Страна.ua».

«Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время», — заявил Кузьмин.

17 мая спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Медведчук сохранит за собой статус депутата, однако никаким образом не сможет участвовать в работе парламента.

Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. На суде по мере пресечения прокурор заявил, что действия депутата могли привести к смене Кремлем внешнеполитического курса Украины. Сам политик называет свое дело попыткой остановить оппозицию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Медведчука законно лишили возможности оказывать влияние на страну и наносить разрушительный вред «государственной безопасности».