17:36, 21 мая 2026

Семья случайно купила чужой прах

В США семья получила из магазина урну с прахом незнакомца
Юлия Юткина
Житель Южной Калифорнии, США, Марк Калберстон рассказал, что получил из Amazon урну с прахом незнакомца. Об этом сообщает KTLA.

По словам Калберстона, в начале прошлого года не стало его деда. Тогда семья заказала в интернет-магазине несколько урн. Через несколько месяцев бабушка Калберстона наконец стала готова поместить прах покойного супруга в урну. Она открыла одну из купленных емкостей и обнаружила внутри чужой прах.

Калберстон связался с Amazon, однако, по его словам, компания отреагировала на происшествие слишком буднично. Мужчине принесли извинения и предложили возврат средств, но не попытались разобраться в ситуации.

Калберстон отказался. Он хочет найти родственника человека, которому принадлежит обнаруженный прах. «Я готов потратить время и силы, чтобы почтить память этого человека так, как он это заслуживает», — объяснил он.

Amazon предложил отвезти урну в местное похоронное бюро, но мужчине показалось, что это не решение проблемы, а попытка скинуть ответственность на других людей. Он продолжает поиски владельцев урны.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Милли Роуленд нашла в игрушке из благотворительного магазина человеческий прах. Ей удалось вернуть его семье покойной.

