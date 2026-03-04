Реклама

18:41, 4 марта 2026Из жизни

Девушка купила подержанного плюшевого медведя и нашла внутри человеческий прах

В Великобритании девушка нашла прах в игрушке из благотворительного магазина
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Pvproduction / Freepik

Жительница Великобритании Милли Роуленд нашла в игрушке из благотворительного магазина человеческий прах и вернула его семье покойной. Об этом пишет Daily Mail.

18-летняя Роуленд рассказала, что купила подержанного плюшевого медведя за пять фунтов стерлингов (519 рублей). Однако вскоре она обнаружила внутри него маленький пакет с прахом. В нем также лежал список дат и календарь.

Девушка сразу решила, что прах настоящий, и опубликовала историю о том, как его нашла, в социальных сетях. На следующий же день с ней связалась женщина по имени Эйд Кэхилл. Она объяснила, что прах принадлежит ее покойной матери, и Роуленд отдала ей игрушку. Кэхилл поблагодарила ее, но так и не раскрыла, как медведь оказался в благотворительном магазине.

Ранее сообщалось, что в городе Скегнесс, Великобритания, женщина нашла на пляже бутылку с человеческим прахом. Необычную находку она сделала через 12 часов после того, как сосуд бросили в воду.

