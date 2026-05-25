16:27, 25 мая 2026Путешествия

Назван день старта купального сезона в Анапе

Глава Анапы Маслова заявила о старте купального сезона в городе с 1 июня
Алина Черненко

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава Анапы Светлана Маслова назвала срок старта купального сезона в городе-курорте. Пост размещен в ее Telegram-канале.

Мэр заявила, что официально купальный сезон начнется 1 июня и продлится до 30 сентября. По словам Масловой, подготовительные работы уже идут: на галечных и песчаных пляжах устанавливают инфраструктуру. Остальную пляжную территорию посыпают чистым песком.

Маслова добавила, что в ближайшее время сотрудники предприятия «Курорты Анапы» начнут работы по боронованию и последующему просеиванию песка на отсыпанных участках береговой линии.

Ранее стало известно, что у россиян вырос интерес к отечественным курортам черноморского побережья. Наиболее востребованными направлениями стали Анапа, Геленджик и Адлер.

