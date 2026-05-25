17:23, 25 мая 2026

Американка высмеяла типичную одежду европейских туристов

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Standret / Magnific

Пользовательница с никнеймом @samxren из Нью-Йорка, США, высмеяла типичную одежду европейских туристов. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка ответила на фразу о том, что американских путешественников легко вычислить. Она заявила, что, в свою очередь, без труда узнает европейцев в толпе из-за их любви к узким брюкам из денима и нарядам испанского бренда Zara.

«Я за версту вижу ваши джинсы скинни и то, что вы в одежде от Zara с ног до головы», — заявила юзерша. При этом на размещенных кадрах она продемонстрировала мужчин в соответствующих облегающих штанах и пиджаках.

Ролик набрал 4,3 миллиона просмотров. Комментаторы дополнили слова девушки изображениями с мужчинами в облегающих джинсовых шортах до колена и черных спортивных костюмах марки Adidas, которые, по их мнению, также носят европейские туристы.

«Сочетание пиджака и джинсов сводит меня с ума», «Я знаю, что у его куртки есть воротник, и он поднят», «Еще у них солнцезащитные очки Cartier без оправы и дизайнерские мужские клатчи», «Сижу в своих скинни-джинсах Zara и чувствую, что это камень в мой огород», — отметили зрители.

В ноябре 2025 года молодежь высмеяла миллениалов за их любимую позу для фото.

