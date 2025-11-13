Ценности
16:23, 13 ноября 2025

Молодежь высмеяла миллениалов за любимую позу для фото

NYP: Молодежь высмеяла 30-летних за скромную улыбку на селфи
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Кадр: фильм «Образцовый самец»

Молодежь высмеяла миллениалов за их любимую позу для фото. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Зумеры и представители поколения Альфа принялись публиковать видео, в которых иронично повторяют выражение лица, присущее 30-летним на снимках. По мнению молодежи, миллениалы часто едва заметно улыбаются, скромно поджимая губы, и немного наклоняют голову. Такая поза для селфи получила название «миллениальская улыбка».

«Миллениалы, срочный сбор. Теперь они смеются над "улыбкой миллениала". И я ведь действительно выкладывала такие фото. Зумеры добрались до меня», — высказалась блогерша Жасмин из Техаса, чей ролик стал вирусным и набрал более 500 тысяч просмотров.

В октябре был назван указывающий на кризис личности 30-летних наряд. Пользовательница сети с никнеймом @mumlifeinfullbloom рассказала, что после рождения второго ребенка ее гардероб стал состоять из скинни-джинсов и полосатых футболок.

